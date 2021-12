Liverpool-Leeds, Wolves-Watford e Burnley-Everton posticipate: il motivo (Di domenica 26 dicembre 2021) La Premier League si prepara a scendere in campo per il Boxing Day, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di titolo, Champions League e salvezza. La capolista Manchester City in campo contro il Leicester, la squadra di Guardiola è reduce da un periodo veramente entusiasmante. In grandissima forma anche l’Arsenal, i Gunners impegnati sul campo del Norwich. Torna a giocare il Tottenham dopo i casi di positività al Covid-19, la squadra di Antonio Conte dovrà vedersela con il Crystal Palace. Tre partite sono state posticipate a data da destinarsi: si tratta di Liverpool-Leeds, Wolves-Watford e Burnley-Everton. Il motivo? In Inghilterra sono aumentati i casi positivi al Covid-19 e tante squadre del campionato inglese sono state colpite ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 dicembre 2021) La Premier League si prepara a scendere in campo per il Boxing Day, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di titolo, Champions League e salvezza. La capolista Manchester City in campo contro il Leicester, la squadra di Guardiola è reduce da un periodo veramente entusiasmante. In grandissima forma anche l’Arsenal, i Gunners impegnati sul campo del Norwich. Torna a giocare il Tottenham dopo i casi di positività al Covid-19, la squadra di Antonio Conte dovrà vedersela con il Crystal Palace. Tre partite sono statea data da destinarsi: si tratta di. Il? In Inghilterra sono aumentati i casi positivi al Covid-19 e tante squadre del campionato inglese sono state colpite ...

