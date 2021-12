LIVE – Verona-Trento 0-1 (13-25, 11-11): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di domenica 26 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Verona volley-Itas Trentino, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli scaligeri di coach Stoythcev, dopo la bella vittoria contro Piacenza, proveranno a conquistare punti importanti in chiave salvezza anche contro la forte formazione di Lorenzetti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 26 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 14^ GIORNATA: DATE, ORARI E DIRETTA TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Latestuale di-Itas Trentino, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli scaligeri di coach Stoythcev, dopo la bella vittoria contro Piacenza, proveranno a conquistare punti importanti in chiave salvezza anche contro la forte formazione di Lorenzetti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 26 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 14^ GIORNATA: DATE, ORARI ETV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Verona-Trento 0-1 (13-25 6-6): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Verona-Trento #(13-25 #6-6):… - SSportNetwork : #AnyGiveSunday #Volley #SuperLega Dopo il #primoset #Trentino avanti 1-0 (25-13) a #Verona! #live - g_comegiulia : @sonogiuliana Io l’ho visto per la prima volta live a settembre dell’anno scorso all’arena di Verona ed ha cantato… - zazoomblog : LIVE – Verona-Trento: Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Verona-Trento: #Superlega #2021-2022 - ANNAQuercia : diamante- zucchero- con testo (Live in Verona) -