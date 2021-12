LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Marsaglia davanti a tutti! Azzurri scatenati, ma Paris si nasconde (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53: 41mo posto per l’italiano Pietro Zazzi a 2?20 da Marsaglia, perdendo ben 7 decimi nell’ultimo tratto. Non parte l’azzurro Giovanni Franzoni 12.48: E’ 41mo a 2?33 l’azzurro Molteni che si è ben comportato nella parte alta ed ha perso molto in fondo 12.45: Lontani dai primi tutti quelli che sono scesi con gli ultimi pettorali. Ora tocca all’azzurro Molteni 12.42: Anche lo sloveno Hrobat chiude la sua Prova in 15ma piazza a 1?09 da Marsaglia. Mancano ancora 12 atleti al traguardo, di cui quattro Azzurri 12.36: Buona Prova del francese Piccard che è 15mo con un ritardo di 1?09 12.33: L’azzurro Bosca non approfitta della situazione e chiude la sua Prova al 39mo posto a 2?85 dalla testa 12.32. Perde tutto il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53: 41mo posto per l’italiano Pietro Zazzi a 2?20 da, perdendo ben 7 decimi nell’ultimo tratto. Non parte l’azzurro Giovanni Franzoni 12.48: E’ 41mo a 2?33 l’azzurro Molteni che si è ben comportato nella parte alta ed ha perso molto in fondo 12.45: Lontani dai primi tutti quelli che sono scesi con gli ultimi pettorali. Ora tocca all’azzurro Molteni 12.42: Anche lo sloveno Hrobat chiude la suain 15ma piazza a 1?09 da. Mancano ancora 12 atleti al traguardo, di cui quattro12.36: Buonadel francese Piccard che è 15mo con un ritardo di 1?09 12.33: L’azzurro Bosca non approfitta della situazione e chiude la suaal 39mo posto a 2?85 dalla testa 12.32. Perde tutto il ...

