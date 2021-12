LIVE – Reggio Emilia-Tortona, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 26 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di UNAHOTELS Reggio Emilia-Bertram Derthona Tortona, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. In una giornata condizionata pesantemente dal caos Covid, si gioca all’Unipol Arena. Una partita che vede impegnate due squadre appaiate a 12 punti e in lotta per la zona playoff. I padroni di casa arrivano da una striscia di due vittorie consecutive, mentre gli ospiti hanno vinto nell’ultima sfida contro Venezia. La palla a due è in programma alle ore 17:30 di domenica 26 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Latestuale di UNAHOTELS-Bertram Derthona, sfida valida per la tredicesima giornata dellaA1di. In una giornata condizionata pesantemente dal caos Covid, si gioca all’Unipol Arena. Una partita che vede impegnate due squadre appaiate a 12 punti e in lotta per la zona playoff. I padroni di casa arrivano da una striscia di due vittorie consecutive, mentre gli ospiti hanno vinto nell’ultima sfida contro Venezia. La palla a due è in programma alle ore 17:30 di domenica 26 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E ...

