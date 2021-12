LIVE Phoenix-Golden State 97-104, NBA in DIRETTA: gli Warriors provano lo strappo nell’ultimo quarto (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 99-104 Penetrazione centrale di Chris Paul, 5’04” da giocare, stavolta a fermare la partita è coach Steve Kerr. 97-104 Kuminga si prende la linea di fondo e realizza in rovesciata, +7 Warriors a metà ultimo quarto. Time out Phoenix. 97-102 STEPHEEEEEEEEEENNNNN CURRYYYYYYY!!!!!! TRIPLA E SONO 33 PER IL CLASSE 1988 PRODOTTO DI DAVIDSON COLLEGE! 97-99 Assist di Johnson per l’appoggio a canestro di Bridges, 7’36” da giocare. 95-99 Penetrazione di Curry e conclusione in rovesciata, +4 Golden State. 95-97 TRIPLA DI PORTER! Su assist di Curry. 95-94 SCHIACCIATA DI SHAMET! 93-94 Payne risponde dall’altra parte, 9’15” sul cronometro. 91-94 Piazzato di Bjelica. 91-92 Appoggio al vetro di McGee. 89-92 TRIPLA DI BJELICA. 89-89 Layup di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA99-104 Penetrazione centrale di Chris Paul, 5’04” da giocare, stavolta a fermare la partita è coach Steve Kerr. 97-104 Kuminga si prende la linea di fondo e realizza in rovesciata, +7a metà ultimo. Time out. 97-102 STEPHEEEEEEEEEENNNNN CURRYYYYYYY!!!!!! TRIPLA E SONO 33 PER IL CLASSE 1988 PRODOTTO DI DAVIDSON COLLEGE! 97-99 Assist di Johnson per l’appoggio a canestro di Bridges, 7’36” da giocare. 95-99 Penetrazione di Curry e conclusione in rovesciata, +4. 95-97 TRIPLA DI PORTER! Su assist di Curry. 95-94 SCHIACCIATA DI SHAMET! 93-94 Payne risponde dall’altra parte, 9’15” sul cronometro. 91-94 Piazzato di Bjelica. 91-92 Appoggio al vetro di McGee. 89-92 TRIPLA DI BJELICA. 89-89 Layup di ...

