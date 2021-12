LIVE Phoenix-Golden State 84-84, NBA in DIRETTA: parità prima dell’ultimo quarto (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-84 Piazzato di Weatherspoon (3 su 3 dal campo per lui fino a qui), parità. 84-82 2/2 del classe 2002 proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo. Fallo tramutato in antisportivo. Fallo di McGee su Kuminga, liberi. 84-80 Accelerazione di Payne e appoggio al vetro di mano mancina. 82-80 1/2 del serbo ex Minnesota. Penetrazione di Bjelica che trova il fallo di Booker e due liberi. 82-79 Due liberi di Cameron Johnson. 80-79 Palleggio, arresto e tiro di Chiozza. 2’01” da giocare nel terzo quarto. 80-77 PAYNE DA TRE! Persa di Golden State ed ora sono i Suns ad avere girato a proprio favore l’inerzia della partita. 77-77 TRIPLA DI JOHNSON DALL’ANGOLO! 74-77 Dentro il libero supplementare. 73-77 Appoggio al vetro di Jonhson dopo un rimbalzo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84-84 Piazzato di Weatherspoon (3 su 3 dal campo per lui fino a qui),. 84-82 2/2 del classe 2002 proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo. Fallo tramutato in antisportivo. Fallo di McGee su Kuminga, liberi. 84-80 Accelerazione di Payne e appoggio al vetro di mano mancina. 82-80 1/2 del serbo ex Minnesota. Penetrazione di Bjelica che trova il fallo di Booker e due liberi. 82-79 Due liberi di Cameron Johnson. 80-79 Palleggio, arresto e tiro di Chiozza. 2’01” da giocare nel terzo. 80-77 PAYNE DA TRE! Persa died ora sono i Suns ad avere girato a proprio favore l’inerzia della partita. 77-77 TRIPLA DI JOHNSON DALL’ANGOLO! 74-77 Dentro il libero supplementare. 73-77 Appoggio al vetro di Jonhson dopo un rimbalzo ...

