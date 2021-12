LIVE Phoenix-Golden State 107-116, NBA in DIRETTA: gli Warriors sbancano il Footprint Center con 33 punti di Stephen Curry (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.37 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport e di nuovo un augurio di buone feste. 01.35 Al termine di una sfida bellissima i Golden State Warriors di coach Steve Kerr sbancano il parquet dei Phoenix Suns nel match-clou dell’NBA Christmas Day, fermando la striscia di cinque vittorie consecutive degli uomini di Monty Williams. Top-scorer Stephen Curry con 33 punti, il migliore tra le fila dei locali è Chris Paul che chiude con 21. FINISCE QUI! I SUNS RINUNCIANO A FARE FALLO SULL’ULTIMO POSSESSO OSPITE! Golden ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.37 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport e di nuovo un augurio di buone feste. 01.35 Al termine di una sfida bellissima idi coach Steve Kerril parquet deiSuns nel match-clou dell’NBA Christmas Day, fermando la striscia di cinque vittorie consecutive degli uomini di Monty Williams. Top-scorercon 33, il migliore tra le fila dei locali è Chris Paul che chiude con 21. FINISCE QUI! I SUNS RINUNCIANO A FARE FALLO SULL’ULTIMO POSSESSO OSPITE!...

