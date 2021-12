LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: torna il duello tra Van Aert e Van der Poel! (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Corridori che iniziano ad arrivare sul percorso, l’atmosfera sembra proprio quella dei grandi appuntamenti. 14.57 Quasi terminati i preparativi per questa gara post-natalizia. Partenza prevista per le 15.05. Nonostante fosse una delle gare più attese dell’anno, sul percorso non ci sono spettatori a causa delle restrizioni sanitarie imposte dal governo belga. 14.55 L’anno scorso a Dendermonde, in Belgio, fu una vera e propria marcia trionfale per il padrone di casa Van Aert, che taglio il traguardo al primo posto con ben 2’49” di vantaggio sul grande rivale. 14.53 Dopo tanta attesa, il giorno del primo duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel è finalmente arrivato! L’olandese debutta oggi in Coppa dopo che un ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 Corridori che iniziano ad arrivare sul percorso, l’atmosfera sembra proprio quella dei grandi appuntamenti. 14.57 Quasi terminati i preparativi per questa gara post-natalizia. Partenza prevista per le 15.05. Nonostante fosse una delle gare più attese dell’anno, sul percorso non ci sono spettatori a causa delle restrizioni sanitarie imposte dal governo belga. 14.55 L’anno scorso a, in Belgio, fu una vera e propria marcia trionfale per il padrone di casa Van, che taglio il traguardo al primo posto con ben 2’49” di vantaggio sul grande rivale. 14.53 Dopo tanta attesa, il giorno del primotra Wout Vane Mathieu Van der Poel è finalmente arrivato! L’olandese debutta oggi indopo che un ...

