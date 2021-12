LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: iniziata la gara! Ottima partenza per Van der Poel che si è già riportato sui primi (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Già cambio di bici per Toon Aerts e Quinten Hermans, tira dritto invece Van der Poel, così come Van Aert, Iserbyt e Pidcock 15.11 Sempre Aerts in testa, prova a prendere vantaggio su Hermans, Baestaens e Van der Poel, che ha superato Iserbyt, portandosi in quarta posizione. 15.10 Il percorso è uno dei più duri della stagione, ricco di tratti da fare a piedi, sul fango e sulla sabbia. La pioggia che ha preceduto la gara ha reso il tracciato ancora più impegnativo. 15.08 Ottava posizione occupata al momento dal Campione del Mondo, dietro al fratello David Van der Poel e davanti al grande rivale Van Aert. 15.07 Toon Aerts scatta davanti a tutti, seguito da Vincent Baestaens, Iserbyt e Hermans. 15.06 partenza a razzo per Van ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Già cambio di bici per Toon Aerts e Quinten Hermans, tira dritto invece Van der, così come Van Aert, Iserbyt e Pidcock 15.11 Sempre Aerts in testa, prova a prendere vantaggio su Hermans, Baestaens e Van der, che ha superato Iserbyt, portandosi in quarta posizione. 15.10 Il percorso è uno dei più duri della stagione, ricco di tratti da fare a piedi, sul fango e sulla sabbia. La pioggia che ha preceduto la gara ha reso il tracciato ancora più impegnativo. 15.08 Ottava posizione occupata al momento dal Campione del, dietro al fratello David Van dere davanti al grande rivale Van Aert. 15.07 Toon Aerts scatta davanti a tutti, seguito da Vincent Baestaens, Iserbyt e Hermans. 15.06a razzo per Van ...

