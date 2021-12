LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: cresce il vantaggio di Van Aert su Van der Poel! (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Completato il sesto giro per Van Aert, che ha ora 24” di vantaggio su Van der Poel. 15.52 24° Gioele Bertolini, è crollato invece Dorigoni, ora 43° 15.51 Toon Aerts non è riuscito a mantenere il ritmo dei due di testa, ma il suo vantaggio su Vanthourenhout quarto sembra rassicurante 15.50 cresce IL vantaggio DI VAN Aert! Van der Poel ora è a 15” dal leader della gara! 15.48 Cambia bici il belga, che ha fatto segnare un incredibile 7’45” nell’ultimo giro! 15.47 Ritmo infernale tenuto da Van Aert, che sembra irraggiungibile nei tratti con la bici in spalla. 15.46 Quinto passaggio sul traguardo, mancano 3 giri! 15.45 I secondi di vantaggio del campione belga ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Completato il sesto giro per Van, che ha ora 24” disu Van der Poel. 15.52 24° Gioele Bertolini, è crollato invece Dorigoni, ora 43° 15.51 Toons non è riuscito a mantenere il ritmo dei due di testa, ma il suosu Vanthourenhout quarto sembra rassicurante 15.50ILDI VAN! Van der Poel ora è a 15” dal leader della gara! 15.48 Cambia bici il belga, che ha fatto segnare un incredibile 7’45” nell’ultimo giro! 15.47 Ritmo infernale tenuto da Van, che sembra irraggiungibile nei tratti con la bici in spalla. 15.46 Quinto passaggio sul traguardo, mancano 3 giri! 15.45 I secondi didel campione belga ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: torna il duello tra Van Aert e Van der Poel! - #Ciclocross… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Tutti in sella! Parte la tappa di Coppa del Mondo femminile di Dendermonde ????? ?? Segui LIVE la gara su @discoveryplusIT… - Eurosport_IT : Tutti in sella! Parte la tappa di Coppa del Mondo femminile di Dendermonde ????? ?? Segui LIVE la gara su… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: torna finalmente il duello Van Aert – Van der Poel! -… - C_C_Podcast : La programmazione della prossima settimana per quanto concerne le nostre live #Twitch - Lunedì ore 18.00 attualit… -