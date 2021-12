LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: attacca Van Aert! Van der Poel si getta subito all’inseguimento (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Potrebbe essere uno dei momenti chiave della gara! Van Aert ha preso 5 secondi su Van der Poel, Toon Aerts insegue a 10”. 15.42 Nuovo forcing per Van Aert! Guadagna qualche metro sul campione del Mondo, che a sua volta si leva da ruota Toon Aerts. 15.40 Cambio bici per Van Aert. Si stanno alternando nel passaggio ai “box” i due sfidanti. 15.38 Alle spalle dei primi tre passa Vanthourenhout che ha preso qualche metro su Hermans. Sesto Corné Van Kessel. Oltre il minuto di distacco Iserbyt e Pidcock. 15.37 Quarto passaggio sul traguardo, siamo a metà gara. Passano insieme Van Aert e Van der Poel, con Aerts a 4”. 15.35 Più arretrato Tom Pidcock, ottavo a 1’12” dalla testa. 15.34 Non senza fatica, Toon Aerts riesce a tenere il ritmo dei primi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Potrebbe essere uno dei momenti chiave della gara! Van Aert ha preso 5 secondi su Van der, Toon Aerts insegue a 10”. 15.42 Nuovo forcing per VanGuadagna qualche metro sul campione del, che a sua volta si leva da ruota Toon Aerts. 15.40 Cambio bici per Van Aert. Si stanno alternando nel passaggio ai “box” i due sfidanti. 15.38 Alle spalle dei primi tre passa Vanthourenhout che ha preso qualche metro su Hermans. Sesto Corné Van Kessel. Oltre il minuto di distacco Iserbyt e Pidcock. 15.37 Quarto passaggio sul traguardo, siamo a metà gara. Passano insieme Van Aert e Van der, con Aerts a 4”. 15.35 Più arretrato Tom Pidcock, ottavo a 1’12” dalla testa. 15.34 Non senza fatica, Toon Aerts riesce a tenere il ritmo dei primi ...

