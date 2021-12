LIVE – Brindisi-Pesaro 27-25, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 26 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Quella che andrà in scena al PalaPentassuglia sarà solo la seconda partita che andrà in scena come effettivamente programmato, visti i numerosi rinvii per Covid. I padroni di casa, sesta forza del campionato e reduci dalla vittoria contro Treviso dopo quattro sconfitte consecutive, affronteranno in casa la formazione marchigiana, che ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro partite. La palla a due è fissata per le ore 18:00 di domenica 26 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Latestuale di Happy Casa-Carpegna Prosciutto, sfida valida per la tredicesima giornata dellaA1di. Quella che andrà in scena al PalaPentassuglia sarà solo la seconda partita che andrà in scena come effettivamente programmato, visti i numerosi rinvii per Covid. I padroni di casa, sesta forza del campionato e reduci dalla vittoria contro Treviso dopo quattro sconfitte consecutive, affronteranno in casa la formazione marchigiana, che ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro partite. La palla a due è fissata per le ore 18:00 di domenica 26 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE ...

