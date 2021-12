L’Italia e l’abbraccio letale russo Il quadro europeo di Sapelli

Leggi su formiche

(Di domenica 26 dicembre 2021) “L’America è stata conquistata in Germania”: così affermava William Pitt in un intervento ai Comuni nel 1761, nel pieno di quella “Guerra dei Sette Anni” definita da Winston Churchill come la “Prima guerra mondiale” perché fu combattuta da tutte le grandi potenze europee del tempo nel Nord America, in India e nelle Antille. In quella sanguinosa guerra la Francia perse i suoi domini in India e in Canada e il Regno Unito si affermò come potenza marittima destinata a dominare il mondo sino alla Prima Guerra Mondiale, mentre la Prussia assurse al ruolo di grande potenza terrestre nel Vecchio Continente. Un ruolo che ha mantenuto sino a oggi, anche se ha perso tutte le guerre. La frase di Pitt mi ritorna continuamente in mente, ora che sta per terminare questo anno pandemico in cui anche i rapporti di potenza sono stati e sono sottoposti a un’accelerazione inusitata. E oggi come allora è ...