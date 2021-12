L’Italia a squadre che vince: alle Olimpiadi e ai Mondiali, uniti come nella vita (Di domenica 26 dicembre 2021) Nell’anno in cui L’Italia è tornata alla vita, dopo il lockdown causato dal Covid, uno spirito di unità, fratellanza e di squadra si è riflettuto anche nello sport italiano. Da sempre metafora della quotidianità degli uomini, proprio lo sport si è fatto comunicatore di rinascita, di entusiasmo, di voglia di fare, di desiderio di futuro e di sviluppo. Con spirito di squadra, anche. E allora, un intero Paese si è rivisto nelle squadre che hanno conquistato medaglie olimpiche, Mondiali ed europee, nel corso del 2021 dei record delle conquiste. Dal nuoto, al ciclismo, fino al calcio, passando per la pallavolo e il karate, L’Italia come nazione si è rivista in vasca, in pista, sul tatami e in campo per tracciare la strada verso il traguardo della vita. Seppur ancora ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021) Nell’anno in cuiè tornata alla, dopo il lockdown causato dal Covid, uno spirito di unità, fratellanza e di squadra si è riflettuto anche nello sport italiano. Da sempre metafora della quotidianità degli uomini, proprio lo sport si è fatto comunicatore di rinascita, di entusiasmo, di voglia di fare, di desiderio di futuro e di sviluppo. Con spirito di squadra, anche. E allora, un intero Paese si è rivisto nelleche hanno conquistato medaglie olimpiche,ed europee, nel corso del 2021 dei record delle conquiste. Dal nuoto, al ciclismo, fino al calcio, passando per la pallavolo e il karate,nazione si è rivista in vasca, in pista, sul tatami e in campo per tracciare la strada verso il traguardo della. Seppur ancora ...

