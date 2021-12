Lingua Cinese inserita al Liceo Linguistico “Villaggio dei Ragazzi” (Di domenica 26 dicembre 2021) CASERTA – Sarà un anno scolastico innovativo, il 2022/23, per il Liceo Linguistico Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”: l’ambito delle lingue studiate (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Araba e Russo) sarà infatti arricchito dallo studio anche della Lingua Cinese. La Lingua asiatica sarà inserita accanto alle altre già previste per l’evidente importanza internazionale che riveste in diversi ambiti, dall’economia al turismo, e per le eccellenti opportunità che la sua conoscenza offre ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Il Liceo Linguistico dell’Ente maddalonese, considerato dalla classifica Eduscopio 2021 della Fondazione Agnelli tra le migliori scuole della provincia di Caserta, si conferma dunque al ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 dicembre 2021) CASERTA – Sarà un anno scolastico innovativo, il 2022/23, per ilFondazione “dei”: l’ambito delle lingue studiate (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Araba e Russo) sarà infatti arricchito dallo studio anche della. Laasiatica saràaccanto alle altre già previste per l’evidente importanza internazionale che riveste in diversi ambiti, dall’economia al turismo, e per le eccellenti opportunità che la sua conoscenza offre ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Ildell’Ente maddalonese, considerato dalla classifica Eduscopio 2021 della Fondazione Agnelli tra le migliori scuole della provincia di Caserta, si conferma dunque al ...

