Linea Verde – Quattordicesima puntata del 26 dicembre 2021 – La provincia di Palermo. (Di domenica 26 dicembre 2021) Domenica 26 dicembre 2021: 14° puntata con la stagione 2021/2022 di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione confermato Beppe Convertini, con al suo fianco Peppone. Linea Verde Domenica La Domenica conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali attraverso il racconto della moderna agricoltura italiana. Una trasmissione che, partendo dal campo attraversa tutte le fasi della filiera fino al mercato, riuscendo a focalizzarsi sui temi di maggior attualità del settore. Linea Verde Quattordicesima puntata 26 dicembre 2021 La puntata ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 26 dicembre 2021) Domenica 26: 14°con la stagione/2022 di, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione confermato Beppe Convertini, con al suo fianco Peppone.Domenica La Domenica conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali attraverso il racconto della moderna agricoltura italiana. Una trasmissione che, partendo dal campo attraversa tutte le fasi della filiera fino al mercato, riuscendo a focalizzarsi sui temi di maggior attualità del settore.26La...

Advertising

AglioVestito : RT @molumbe: È Natale, il suo Medico di Medicina Generale (MMG) che dovrebbe avviare l’iter burocratico non c’è. Prova allora a contattare… - MassZito : RT @molumbe: È Natale, il suo Medico di Medicina Generale (MMG) che dovrebbe avviare l’iter burocratico non c’è. Prova allora a contattare… - MZorzy : RT @molumbe: È Natale, il suo Medico di Medicina Generale (MMG) che dovrebbe avviare l’iter burocratico non c’è. Prova allora a contattare… - PrideOfFreedom : RT @molumbe: È Natale, il suo Medico di Medicina Generale (MMG) che dovrebbe avviare l’iter burocratico non c’è. Prova allora a contattare… - Kick57624616 : RT @molumbe: È Natale, il suo Medico di Medicina Generale (MMG) che dovrebbe avviare l’iter burocratico non c’è. Prova allora a contattare… -