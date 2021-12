(Di domenica 26 dicembre 2021) Nella giornata odierna ildel, è statoad Arras. Il giocatore sarebbe sospettato di aver commesso violenze dolose nei confronti dell’ex fidanzata nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Durante una lite scoppiata per motivi non ancora chiariti, il giocatore avrebbe avrebbe colpito la giovane. Stando però a quanto riportato da L’Equipe, una fonte vicina all’argentino avrebbe scagionato, rivelando che sarebbe stata la donna a scagliarsi contro di lui, prima di essere respinta con forza ma senza usare violenza. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ligue1, arrestato il difensore del #Lens Facundo #Medina -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue arrestato

Sky Sport

... come testimonia l'ultimo posto attuale nellaA francese con solo due vittorie in dodici ... straniero tenta di baciare una ragazza e aggredisce poliziotti:Dovrà scontare sei mesi di carcere il tifoso che domenica scorsa ha lanciato una bottiglia di plastica contro Dimitri Payet . L'ultima partita di1 tra Lione e Marsiglia è stata interrotta dopo cinque minuti di gioco a causa dell'episodio che ha coinvolto il tifoso e il calciatore dell'OM. Payet era stato infatti colpito da una ...Ligue 1, arrestato il difensore del Lens Facundo Medina: è sospettato di violenze dolose nei confronti dell'ex fidanzata.Alle spalle della capolista Psg si sta confermando un equilibrio incredibile, con 10 squadre racchiuse in soli 7 punti, situazione ...