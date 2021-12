Libri antivirali Così la lettura è diventata legittima difesa

(Di domenica 26 dicembre 2021) Nel celebre incipit del romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, Italo Calvino si rivolge al suo immaginario lettore mettendo subito le carte in tavola: “Stai per cominciare a leggere . Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Bene, cosa aspetti?”. Secondo l’autore della memorabile trilogia di favole araldiche, laè dunque un atto solitario, il più solitario di tutti, e ubbidisce a leggi precise: richiede concentrazione e una specifica fatica. Inoltre, il suo tempo deve essere integralmente libero,come libera deve essere la scelta di raccontare ...

Advertising

ilfoglio_it : Libri antivirali. Un atto solitario, che richiede sforzo e concentrazione, e aiuta a combattere l’angoscia. Così l… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri antivirali

Il Foglio

... ci sono ancora deida leggere e da rileggere. Il primo è un libro antico, di un poligrafo ... se non esclusivamente, tramite presidi farmacologici (farmaci, anticorpi monoclonali, ...Invece esistono moltissimi farmaci efficaci contro il Covid: antinfiammatori,, ... Ho passato 17 anni a informarmi e a scriveresu questo argomento, ogni buona persona converrebbe su ...Grande successo di pubblico per la rassegna “Dicembre al museo” organizzata e promossa dal Museo Archeologico Salinas. Per l’ultimo weekend di appuntamenti sono previsti diverse attività sia per adult ...