L'ex fidanzata di Biagio D'Anelli mette in guardia Miriana Trevisan: "E' capace solo di tradire!" (Di domenica 26 dicembre 2021) Manuela Ferrera, ex partecipante dell'Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Biagio D'Anelli, ha voluto scrivere una lettera tra le pagine del settimanale DiPiù per mettere in guardia Miriana Trevisan. L'ex fidanzata di Biagio D'Anelli mette in guardia Miriana Trevisan L'ex concorrente dell'Isola ha svelato di essere stata tradita da Biagio D'Anelli durante una festa...

