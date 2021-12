L’ex allenatore Alberto Salazar squalificato a vita negli Usa per cattiva condotta sessuale (Di domenica 26 dicembre 2021) L’ex allenatore di corsa Nike Alberto Salazar è stato squalificato a vita per cattiva condotta sessuale dall’US Center for SafeSport, organizzazione che si occupa degli abusi sessuali, fisici ed emotivi negli sport olimpici. Salazar era stato sospeso temporaneamente all’inizio del 2020, poi definitivamente la scorsa estate, era in attesa di arbitrato. La decisione ora è stata confermata. Non potrà più allenare nei club o partecipare ad eventi organizzati negli Stati Uniti. La prima sospensione di Salazar è arrivata sulla scia di testimonianze di diverse donne che correvano per il progetto Nike Oregon, che lo avevano accusato di aver fatto pressione su di loro per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021)di corsa Nikeè statoperdall’US Center for SafeSport, organizzazione che si occupa degli abusi sessuali, fisici ed emotivisport olimpici.era stato sospeso temporaneamente all’inizio del 2020, poi definitivamente la scorsa estate, era in attesa di arbitrato. La decisione ora è stata confermata. Non potrà più allenare nei club o partecipare ad eventi organizzatiStati Uniti. La prima sospensione diè arrivata sulla scia di testimonianze di diverse donne che correvano per il progetto Nike Oregon, che lo avevano accusato di aver fatto pressione su di loro per ...

