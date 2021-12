“Lettera alle famiglie”: il regalo di Natale di Papa Francesco agli sposi (Di domenica 26 dicembre 2021) Città del Vaticano – In occasione della festa della Santa Famiglia, Papa Francesco pubblica una Lettera scritta pensando proprio alle famiglie. “Vuole essere il mio regalo di Natale per voi sposi: un incoraggiamento, un segno di vicinanza e anche un’occasione di meditazione. È importante riflettere e fare esperienza della bontà e della tenerezza di Dio che con mano paterna guida i passi degli sposi sulla via del bene”, dice il Pontefice all’Angelus presentando il documento, redatto in occasione dell’Anno della Famiglia “Amoris laetitia”, che reca in calce la data odierna. “Il Signore dia a tutti gli sposi la forza e la gioia di continuare il cammino intrapreso. Voglio anche ricordarvi che ci stiamo avvicinando ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021) Città del Vaticano – In occasione della festa della Santa Famiglia,pubblica unascritta pensando proprio. “Vuole essere il miodiper voi: un incoraggiamento, un segno di vicinanza e anche un’occasione di meditazione. È importante riflettere e fare esperienza della bontà e della tenerezza di Dio che con mano paterna guida i passi deglisulla via del bene”, dice il Pontefice all’Angelus presentando il documento, redatto in occasione dell’Anno della Famiglia “Amoris laetitia”, che reca in calce la data odierna. “Il Signore dia a tutti glila forza e la gioia di continuare il cammino intrapreso. Voglio anche ricordarvi che ci stiamo avvicinando ...

