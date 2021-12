L’esperto non ha dubbi: “La nuova squadra di Insigne è sicura al 95%” (Di domenica 26 dicembre 2021) Il futuro di Lorenzo Insigne è sempre più in bilico, visto il contratto in scadenza del capitano del Napoli e gennaio che incombe. A partire dall’anno nuovo infatti l’agente del ventiquattro azzurro potrà accordarsi per firmare un contratto a partire dalla prossima stagione e lasciare il Napoli a parametro zero. Napoli Insigne InterA questo proposito ha rilasciato alcune dichiarazioni Will Forbes, esperto di calciomercato in America e specializzato sull’MLS, che ha fatto preoccupare i tifosi azzurri. Di seguito le sue parole: “Ricordate quando ho detto che c’era il 75% di probabilità che Insigne sarebbe venuto a Toronto? Da quello che ho sentito ora è circa il 95%. Sono nelle fasi finali dell’accordo e stanno elaborando i dettagli. La grande domanda è se il Napoli lo lascerà venire quest’inverno o aspetterà l’estate. I soldi sono ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 dicembre 2021) Il futuro di Lorenzoè sempre più in bilico, visto il contratto in scadenza del capitano del Napoli e gennaio che incombe. A partire dall’anno nuovo infatti l’agente del ventiquattro azzurro potrà accordarsi per firmare un contratto a partire dalla prossima stagione e lasciare il Napoli a parametro zero. NapoliInterA questo proposito ha rilasciato alcune dichiarazioni Will Forbes, esperto di calciomercato in America e specializzato sull’MLS, che ha fatto preoccupare i tifosi azzurri. Di seguito le sue parole: “Ricordate quando ho detto che c’era il 75% di probabilità chesarebbe venuto a Toronto? Da quello che ho sentito ora è circa il 95%. Sono nelle fasi finali dell’accordo e stanno elaborando i dettagli. La grande domanda è se il Napoli lo lascerà venire quest’inverno o aspetterà l’estate. I soldi sono ...

