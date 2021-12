"Leclerc può rescindere il contratto". Un terremoto in Ferrari, verso il giorno dell'addio: il più inspiegabile degli errori (Di domenica 26 dicembre 2021) Sotto contratto sì, ma senza essere blindato. Charles Leclerc sarà con la Ferrari fino a fine 2024, ma il pilota monegasco avrebbe facoltà di liberarsi se il team di Maranello non dovesse chiudere il prossimo Mondiale Costruttori almeno al terzo posto, quello raggiunto quest'anno. Uno scenario, quello avanzato da Repubblica - che metterebbe in seria difficoltà il Cavallino. Leclerc, infatti. è il talento su cui ha investito di più. In ogni caso, secondo alcune indiscrezioni, il pilota sarebbe intenzionato a prolungare il contratto fino al 2026, dimostrando forte fiducia nel progetto. L'attuale accordo da 9 milioni di euro stagionali era stato siglato su presupposti diversi. "Abbiamo puntato su di lui a lungo termine perché siamo pienamente convinti che sarà un prossimo campione del mondo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Sottosì, ma senza essere blindato. Charlessarà con lafino a fine 2024, ma il pilota monegasco avrebbe facoltà di liberarsi se il team di Maranello non dovesse chiudere il prossimo Mondiale Costruttori almeno al terzo posto, quello raggiunto quest'anno. Uno scenario, quello avanzato da Repubblica - che metterebbe in seria difficoltà il Cavallino., infatti. è il talento su cui ha investito di più. In ogni caso, secondo alcune indiscrezioni, il pilota sarebbe intenzionato a prolungare ilfino al 2026, dimostrando forte fiducia nel progetto. L'attuale accordo da 9 milioni di euro stagionali era stato siglato su presupposti diversi. "Abbiamo puntato su di lui a lungo termine perché siamo pienamente convinti che sarà un prossimo campione del mondo. ...

