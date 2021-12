Lecco-Bergamo | sprint da 40 milioni per i lavori del lotto San Gerolamo

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’ulteriore stanziamento per l’opera è stato inserito nella legge di Bilancio. Obiettivo: completare il cantiere nel 2026 in occasione delle Olimpiadi invernali.

... segue Varese con 630,con 441, Como con 373, Brescia con 297, Monza e Brianza con 290, Pavia con 199, Sondrio con 102, Cremona con 85, Mantova con 68, Lodi con 60 econ 59. .... + 1807 Brescia: + 297 Varese: + 630 Monza e della Brianza: + 290 Como: + 373: + 441 Pavia: + 199 Mantova: + 68 Cremona: + 85: + 59 Lodi: + 60 Sondrio: + 102 Scarica il PDF paginaPer la nuova Lecco-Bergamo viene annunciato un finanziamento di ulteriori 40 milioni di euro, in tre anni. Si tratta del progetto del lotto San Gerolamo, che prevede il tratto da Chiuso di Lecco, con ...Dopo 32 anni Maria Luisa Longobardo e Giovanni Benaglio, i custodi delle opere d'arte dell'Accademia Tadini di Lovere, vanno in pensione. Erano stati chiamati nel 1989 da don Gino Scalzi per controlla ...