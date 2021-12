(Di domenica 26 dicembre 2021) Buone notizie per il. La società salentina, infatti, ha comunicato di non aver riscontrato nuovi casi di positività al Covid-19: “Ilquesta mattina si è sottoposto a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito negativo”. Lo scorso 20 dicembre i giallorossi erano stati bloccati dall’Asl locale fino al 22 dello stesso mese a causa delle positività emerse nel, che avevano comportato anche il rinvio del match contro il Vicenza. SportFace.

I nuovi casi, individuati attraverso 13.128, sono così distribuiti per provincia: Bari: 271; Bat: 18; Brindisi: 158; Foggia: 164;: 220; Taranto: 33; Residenti fuori regione: 14: ...... un record - ma sono stati eseguiti un numero di gran lungo inferiore di, 15.616 contro 54. La province più colpite sono quelle di Bari, con 271 casi,(220), Foggia (164) e Brindisi (158)...Lecce, tamponi tutti negativi per il gruppo squadra. Buone notizie per i salentini dopo il rinvio del match del 20 dicembre contro il Vicenza ...(Adnkronos) - Sono 24.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione ...