Le Pussy Riot in carcere a Mosca sono in sciopero della fame (Di domenica 26 dicembre 2021) Le Pussy Riot, le componenti del gruppo punk femminile russo, ora detenute in carcere a Mosca, sono entrate in sciopero della fame. Le Pussy Riot sono in sciopero della fame in carcere a Mosca Le due componenti del gruppo punk femminile russo Pussy Riot sono entrate in sciopero della fame nella prigione di Mosca dove sono adesso detenute. A riportarlo l’Ansa. A quanto le due donne chiedono, le Pussy Riot chiedono di essere detenute nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Le, le componenti del gruppo punk femminile russo, ora detenute inentrate in. LeininLe due componenti del gruppo punk femminile russoentrate innella prigione didoveadesso detenute. A riportarlo l’Ansa. A quanto le due donne chiedono, lechiedono di essere detenute nella ...

