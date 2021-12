Le migliori serie tv da guardare nelle feste (Di domenica 26 dicembre 2021) HARLEM di Tracy Olivier, con Meagan Good, Grace Byers (dieci episodi su Amazon Prime) Ecco la nuova “Sex & The City”, per niente nostalgica e contemporanea. Camille, Quinn, Tye e Angie erano diventate amiche alla New York University, ora hanno 30 anni e vivono a Harlem. Una Harlem come non l’avete mai vista, localini alla moda e nuove professioni (ma era abbastanza inedita anche la Harlem borghese, in piena Renaissance anni Venti, nel film “Passing” di Rebecca Hall, bianco e nero su Netflix). Tante sfumature di nero, e di molte altre faccende. Camille è in attesa di una promozione all’università dove insegna (e dove la wokeness è vangelo): la capa promette e ancora promette ma ancora non s’è visto nulla. Tye ha inventato e gestisce una app di incontri per persone queer (e nere, va da sé). Angie vuole fare l’attrice, ma intanto bivacca nell’appartamento piuttosto lussuoso ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 dicembre 2021) HARLEM di Tracy Olivier, con Meagan Good, Grace Byers (dieci episodi su Amazon Prime) Ecco la nuova “Sex & The City”, per niente nostalgica e contemporanea. Camille, Quinn, Tye e Angie erano diventate amiche alla New York University, ora hanno 30 anni e vivono a Harlem. Una Harlem come non l’avete mai vista, localini alla moda e nuove professioni (ma era abbastanza inedita anche la Harlem borghese, in piena Renaissance anni Venti, nel film “Passing” di Rebecca Hall, bianco e nero su Netflix). Tante sfumature di nero, e di molte altre faccende. Camille è in attesa di una promozione all’università dove insegna (e dove la wokeness è vangelo): la capa promette e ancora promette ma ancora non s’è visto nulla. Tye ha inventato e gestisce una app di incontri per persone queer (e nere, va da sé). Angie vuole fare l’attrice, ma intanto bivacca nell’appartamento piuttosto lussuoso ...

