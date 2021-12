Lazio zona gialla da lunedì 3 gennaio: raggiunto il 15% dei ricoveri in area medica (Di domenica 26 dicembre 2021) Lazio zona gialla da lunedì 3 gennaio. Quella che fino a questo momento appariva come una remota possibilità, adesso non appare più così lontana ed infatti è molto probabile che a partire da lunedì 3 gennaio la regione Lazio ritorni in zona gialla. Il numero dei contagi in regione rimane costante: solo nella giornata di oggi si sono infatti registrati 3.665 nuovi casi, 2.012 a Roma città. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 3.665 nuovi casi e 9 morti. D’Amato: ‘Vaccinarsi e rispettare le regole’ Lazio zona gialla da lunedì 3 gennaio Il sistema a colori, che abbiamo ormai imparato a conoscere, è fondato su tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 dicembre 2021)da. Quella che fino a questo momento appariva come una remota possibilità, adesso non appare più così lontana ed infatti è molto probabile che a partire dala regioneritorni in. Il numero dei contagi in regione rimane costante: solo nella giornata di oggi si sono infatti registrati 3.665 nuovi casi, 2.012 a Roma città. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel3.665 nuovi casi e 9 morti. D’Amato: ‘Vaccinarsi e rispettare le regole’daIl sistema a colori, che abbiamo ormai imparato a conoscere, è fondato su tre ...

