Lavoro agile per i fragili fino al 28 febbraio: 39,4 milioni destinati alle sostituzioni di docenti e ATA (Di domenica 26 dicembre 2021) Lo prevede il decreto festività, dl 24 dicembre n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente la "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19". Vengono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) Lo prevede il decreto festività, dl 24 dicembre n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente la "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19". Vengono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Lavoro agile per i fragili fino al 28 febbraio: 39,4 milioni destinati alle sostituzioni di docenti e ATA - orizzontescuola : Lavoro agile per i fragili fino al 28 febbraio: 39,4 milioni destinati alla sostituzioni di docenti e ATA - Franciscktrue : @factchecking18 @bioccolo Riprenderemo il discorso di come articolare il lavoro agile o ibrido quando la pandemia s… - kapav65 : Le foto che postate sul lavoro agile dimostrano che - salvo la pandemia - da casa non sapete lavorare. - Marcoverderosa : @sbonaccini e allora??? un po di soldi alla sanità per il personale??? invece che ai dipendenti regionali in smart e lavoro agile? -