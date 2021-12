L' auto si ribalta e viene sbalzato fuori | muore schiacciato sotto al veicolo

(Di domenica 26 dicembre 2021) Omar Carta, un ragazzo di 23 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto il giorno di Natale sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari. Il giovane stava guidando la sua...

Il giovane, Omar Carta, stava guidando la suaquando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo: la vettura è uscita di strada e si è ribaltata. Quando sono arrivati sul posto, i ...Il giovane stava guidando la suaquando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo: la vettura è uscita di strada e si è ribaltata. L'incidente è avvenuto a poche ore di distanza da ...Un ragazzo di 23 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari. Incidente a Cagliari, morto un ra ...Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di ieri 25 dicembre a Pianura dove si è verificato un incidente: che cosa è successo ...