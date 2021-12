L’attaccante del Torino positivo al Covid: arriva l’annuncio su Instagram (Di domenica 26 dicembre 2021) 24883 casi, 81 morti e un tasso di positività al Covid che sale all’11,5%: sono questi i dati emersi nella giornata di oggi sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Tra i positivi, anche L’attaccante del Torino Simone Verdi: a renderlo noto è stata la fidanzata del giocatore in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Verdi, Torino, Covid-19NUOVO STOP La ragazza, Laura Della Villa, aveva contratto il virus qualche giorno fa, contagiando così il trequartista del Toro, l’unico attualmente positivo all’interno della rosa. Verdi, inoltre, proviene già da un periodo di stop, dovuto ad un infortunio subito al bicipite femorale destro, che lo sta tenendo lontano dal campo. Gabriella ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) 24883 casi, 81 morti e un tasso di positività alche sale all’11,5%: sono questi i dati emersi nella giornata di oggi sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Tra i positivi, anchedelSimone Verdi: a renderlo noto è stata la fidanzata del giocatore in una storia pubblicata sul suo profilo. Verdi,-19NUOVO STOP La ragazza, Laura Della Villa, aveva contratto il virus qualche giorno fa, contagiando così il trequartista del Toro, l’unico attualmenteall’interno della rosa. Verdi, inoltre, proviene già da un periodo di stop, dovuto ad un infortunio subito al bicipite femorale destro, che lo sta tenendo lontano dal campo. Gabriella ...

