L’Atp annuncia | “Il 95% dei top 100 è vaccinato”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) “Il 95% dei primi 100 giocatori della classifica mondiale è“. Questo l’annuncio su Twitter di Simon Higson, vicepresidente esecutivo dell’area comunicazione ATP in risposta al tweet del giornalista statunitense Jon Wertheim, il quale affermava che solo l’80% dei Top 100 fosse. Smentito quindi un dato che Higson definisce “superato”. E ancora: “Siamo al 95% di giocatori vaccinati secondo i nostri numeri più aggiornati”, ha affermato. Resta l’incertezza sul numero uno, Novak Djokovic che non ha ancora fatto chiarezza sul suo stato vaccinale. La presenza del serbo (che intanto salterà la ATP Cup) agli Australian Open è in forte dubbio proprio per questo motivo. SportFace.