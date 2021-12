Latina, il presidente Terracciano colto da malore: le sue condizioni non preoccupano (Di domenica 26 dicembre 2021) Attraverso un comunicato, il Latina ha reso noto che il presidente Antonio Terracciano è stato vittima di un malore. L’uomo “è ricoverato da ieri mattina presso l’ospedale civile Santa Maria Goretti a seguito di un malore” si legge. Fortunatamente non sembra trattarsi di nulla di particolarmente grave: “Le sue condizioni attualmente non destano preoccupazioni ed è opportunamente seguito dalla struttura ospedaliera”. Un augurio di pronta guarigione! SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Attraverso un comunicato, ilha reso noto che ilAntonioè stato vittima di un. L’uomo “è ricoverato da ieri mattina presso l’ospedale civile Santa Maria Goretti a seguito di un” si legge. Fortunatamente non sembra trattarsi di nulla di particolarmente grave: “Le sueattualmente non destano preoccupazioni ed è opportunamente seguito dalla struttura ospedaliera”. Un augurio di pronta guarigione! SportFace.

