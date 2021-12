L’Atalanta piazza il colpo | è fatta per Boga | cifre e dettagli

Leggi su calcioweb.eu

Le ultime prestazioni delnon sono state entusiasmanti, la squadra di Gasperini è stata eliminata dalla fase a gironi di Champions League, in Serie A sono arrivate due brutte prestazioni in casa contro la Roma e in trasferta contro il Genoa. La squadra è molto forte ed attrezzata per raggiungere risultati importanti in campionato. La dirigenza si è già mossa sul fronte calciomercato e ha chiuso il primoper la sessione di gennaio: èper Jeremie, l'intesa con il Sassuolo è stata raggiunta sulla base di 22 milioni di euro. L'ex neroverde svolgerà le visite mediche già nella giornata di lunedì.