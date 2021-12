L'appello del Papa a fare più figli. "L'inverno demografico è contro la Patria" (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Ribaltare l'inverno demografico che svuota le culle in Italia: "Facciamo di tutto per vincerlo. È contro le nostre famiglie, contro la Patria, contro il futuro". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. "Mi viene in mente una preoccupazione vera, almeno qui in Italia", ha detto il Pontefice, che ha dedicato ai temi della famigliA la sua riflessione di oggi, "sembra che tanti abbiano perso la fiducia nell'andare avanti con i figli. È una tragedia". Leggi su agi (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - Ribaltare l'che svuota le culle in Italia: "Facciamo di tutto per vincerlo. Èle nostre famiglie,lail futuro". Lo ha dettoFrancesco all'Angelus. "Mi viene in mente una preoccupazione vera, almeno qui in Italia", ha detto il Pontefice, che ha dedicato ai temi della famigliA la sua riflessione di oggi, "sembra che tanti abbiano perso la fiducia nell'andare avanti con i. È una tragedia".

