L' annuncio di Jovanotti e gli altri gossip del weekend 25-26 dicembre 2021

Advertising

lussif72 : RT @fanpage: #Jovanotti è risultato positivo al #Covid, l'annuncio tramite social - fanpage : #Jovanotti è risultato positivo al #Covid, l'annuncio tramite social - Agenzia_Italia : L'annuncio su TikTok: 'Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai… -

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Jovanotti

di Chiara Ferrara)ha il Covid: "Mal di gola, dolori e febbre"/ "Positivo anche Nicola ... "Dopo Natale c'è Santo Stefano , primo martire: ieri l'dell'Amore, oggi del prezzo di essere ...Leggi anche Lorenzoe la malattia della figlia: 'Le gambe cedevano, sorpreso dalla forza di mia moglie e di Teresa'che parla di Coronavirus descrivendolo, per chi come lui è ...Cambia il palinsesto Rai e salta la diretta di "Domenica In" per un contaggio Covid. E non solo. Jovanotti informa di avere il virus.L'annuncio su TikTok: "Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai. È un'influenza di quelle toste" ...