Ladispoli | Agresti | “Inatteso successo per il presepe vivente della Melone”

(Di domenica 26 dicembre 2021)– “Qualche sera faera in fermento; le vie e le piazze erano affollate da genitori imbacuccati che con passo deciso accompagnavano i loro piccoli verso la scuola. I ragazzi più grandi, vestiti in modo bizzarro, si incamminavano anche loro verso la scuola e nell’aria un tintinnio leggero ed un profumo di buono e di tempi passati attirava tutti i passanti verso piazza Falcone” – a raccontare la serata delCorradodisono Anna Maria De Biasio e Riccardo. “Ad un osservatore poco attento e poco informato sarà sembrato strano, qualcuno più malizioso avrà pensato: “I “meloncini” sono in confusione! A scuola a quest’ora?”, ma ai più curiosi, giunti davanti all’istituto comprensivo “Corrado ...

Docenti, genitori e alunni hanno voluto mettere in scena per la prima volta un "Presepe vivente" presso l'aula verde "Aldo Piersanti".