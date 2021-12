La soluzione dell’Oms per battere il Coronavirus | i vaccini non bastano | ci vuole la ventilazione

Leggi su open.online

(Di domenica 26 dicembre 2021) Per sconfiggere la pandemia dinon sono sufficienti. Il loro impatto sulla trasmissione è limitato anche se proteggono dal ricovero e dalla morte. Bisogna quindi continuare a proteggersi attraverso le mascherine e limitarne la circolazione. Come? Attraverso un’adeguatadegli ambienti. Lo spiega Luca Fontana, tossicologo, technical officer dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa di controlli ambientali ingegneristici per i centri di trattamento del Covid, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Sars CoV-2 è un virus a trasmissione aerea e il contagio avviene attraverso l’esposizione a fluidi respiratori infettivi rilasciati come particelle di diverse dimensioni durante l’espirazione. Mentre le particelle più grandi si depositano rapidamente, quelle più piccole rimangono ...