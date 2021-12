La scrittura come atto muscolare. La mano di Roland Barthes (Di domenica 26 dicembre 2021) "Scrivo. Scrivo che scrivo. Mentalmente mi vedo scrivere che scrivo e posso anche vedermi vedere che scrivo. Mi ricordo che già scrivevo e anche che mi vedo scrivere che scrivevo…". Questi pensieri di Salvador Elizondo richiamano il senso di una scrittura che tende ad inglobare sé stessa in un procedimento che Gide, mutando il termine dal lessico araldico, ha definito di mise en abyme, alludendo allo sprofondamento dello scrivere nel suo riflesso. In quello specchio che – si legge ne La falsa moneta – "mi porto a spasso", perché "niente di quello che mi accade diviene realtà per me, sinché non lo vedrò riflesso in esso". A delinearsi è l’intransitività dell’atto di scrittura. Di un gesto che dà luogo ad una parola "(infinitamente) lavorata", ad una "superparola, per cui il reale è sempre solo un pretesto". Così, ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 dicembre 2021) "Scrivo. Scrivo che scrivo. Mentalmente mi vedo scrivere che scrivo e posso anche vedermi vedere che scrivo. Mi ricordo che già scrivevo e anche che mi vedo scrivere che scrivevo…". Questi pensieri di Salvador Elizondo richiail senso di unache tende ad inglobare sé stessa in un procedimento che Gide, mutando il termine dal lessico araldico, ha definito di mise en abyme, alludendo allo sprofondamento dello scrivere nel suo riflesso. In quello specchio che – si legge ne La falsa moneta – "mi porto a spasso", perché "niente di quello che mi accade diviene realtà per me, sinché non lo vedrò riflesso in esso". A delinearsi è l’intransitività dell’di. Di un gesto che dà luogo ad una parola "(infinitamente) lavorata", ad una "superparola, per cui il reale è sempre solo un pretesto". Così, ...

La scrittura come atto muscolare. La mano di Roland Barthes

