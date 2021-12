La scelta della 2A Group: “Il regalo di Natale ai clienti? Un buono spesa per le famiglie bisognose” (Di domenica 26 dicembre 2021) Brembate. Un gesto di solidarietà nei confronti delle famiglie bisognose in carico ai servizi sociali del Comune di Bergamo. Per il secondo anno consecutivo la 2A Group di Brembate, società di consulenza ingegneristica, ha scelto di destinare ad una buona causa il budget per i regali di Natale ai clienti. I titolari dell’azienda, Cesare Alfonsi, Alessandro Amicabile e Diego Aprea, hanno consegnato all’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina 240 buoni spesa Esselunga, per un valore totale di 6mila euro, che saranno assegnati a 60 famiglie. “L’iniziativa è partita lo scorso anno quando, visti gli effetti della pandemia, abbiamo deciso di donare come regalo di Natale i buoni spesa passando ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Brembate. Un gesto di solidarietà nei confronti dellein carico ai servizi sociali del Comune di Bergamo. Per il secondo anno consecutivo la 2Adi Brembate, società di consulenza ingegneristica, ha scelto di destinare ad una buona causa il budget per i regali diai. I titolari dell’azienda, Cesare Alfonsi, Alessandro Amicabile e Diego Aprea, hanno consegnato all’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina 240 buoniEsselunga, per un valore totale di 6mila euro, che saranno assegnati a 60. “L’iniziativa è partita lo scorso anno quando, visti gli effettipandemia, abbiamo deciso di donare comedii buonipassando ...

vaticannews_it : #24dicembre2021 La scelta della 'piccolezza' da parte di Dio e la ricerca di grandezza degli uomini: #PapaFrancesco… - Ettore_Rosato : All'apertura della campagna elettorale per le #suppletive di Roma con @valerio_casini Un giovane in gamba, che da… - gyeomvita : @cheoIipop Probs delle donne Jisoo (perché è da troppo che si vocifera), Wendy, Chaeryeong e una raga delle aespa s… - AbracaBarna : Da #Dubai,una vecchia conoscenza di #Capezzone,#Meloccaro di @SkySport,intervista #Tsitsipas e chiede della scelta… - AdpTeresa : Con Gesù la Sera ???? Voglio dare la vita per te, Signore. Come ha fatto Santo Stefano. Ogni istante, ogni avvenimen… -