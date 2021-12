La Pellacani sceglie l' America per crescere | ' Super emozione'

(Di domenica 26 dicembre 2021) Chiaral'. Il più grande talento dopo Tania Cagnotto, è in partenza per la Louisiana State University: gareggerà con il team dei tuffi delle Lsu Lady Tigers, dove sarà seguita ...

Chiaral'America. Il più grande talento dopo Tania Cagnotto, è in partenza per la Louisiana State University: gareggerà con il team dei tuffi delle Lsu Lady Tigers, dove sarà seguita da ...