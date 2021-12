La nuova mostra fotografica della Fondazione Pescheria di Pesaro (Di domenica 26 dicembre 2021) La Fondazione Pescheria a Pesaro è l’unico museo d’arte contemporanea delle Marche. Un posto considerevole è dato alla fotografia, il direttore Marcello Smarrelli ha coinvolto per questo Alessandro Dandini de Sylva, che da anni collabora con varie istituzioni pubbliche e private come la Fondazione Malaspina di Ascoli Piceno. Ecco dunque l’arrivo di Stefano Graziani, fotografo triestino che presenta tutti lavori inediti nelle due sale che compongono il museo: l’aula dodecagonale dell’ex chiesa del Suffragio (parzialmente demolita dal terremoto del 1930) e l’edificio dell’ex Pescheria neoclassica progettata in origine come un portico dall’ingegnere ferrarese Pompeo Mancini, con molte belle colonne doriche in mattoni. Proprio queste sono evidenziate nel foglio di sala dallo studio milanese Baukuh, autore ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 dicembre 2021) Laè l’unico museo d’arte contemporanea delle Marche. Un posto considerevole è dato alla fotografia, il direttore Marcello Smarrelli ha coinvolto per questo Alessandro Dandini de Sylva, che da anni collabora con varie istituzioni pubbliche e private come laMalaspina di Ascoli Piceno. Ecco dunque l’arrivo di Stefano Graziani, fotografo triestino che presenta tutti lavori inediti nelle due sale che compongono il museo: l’aula dodecagonale dell’ex chiesa del Suffragio (parzialmente demolita dal terremoto del 1930) e l’edificio dell’exneoclassica progettata in origine come un portico dall’ingegnere ferrarese Pompeo Mancini, con molte belle colonne doriche in mattoni. Proprio queste sono evidenziate nel foglio di sala dallo studio milanese Baukuh, autore ...

Advertising

bot_corno : RT @DeliriaJo: 5) 'Mostra la giacca nuova !' Piglio la giacca e torno tenendola in mano. 'NON COSÌ ! DEVONO VEDERTELA ADDOSSO ! E PERCHÉ HA… - DeliriaJo : 5) 'Mostra la giacca nuova !' Piglio la giacca e torno tenendola in mano. 'NON COSÌ ! DEVONO VEDERTELA ADDOSSO ! E… - Montecitorio : Fatti ed Eventi 2021 - Dal 30 Marzo è disponibile online la mostra virtuale sulla nuova Aula e il progetto di Bas… - DarioMassi : Il #filtro #Snapchat che ti mostra come appariresti nel #metaverso. La nuova lente #Avatar in realtà aumentata potr… - TibetNews11 : La nuova mostra a tema #Thangka del #Tibet si è tenuta a #Lhasa per mostrare il fascino della diversità e dell'inte… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova mostra Osip Mandel`?tam, Ho appreso la scienza degli addii ... mentre il bue rumina pigro nell'andito, il gallo, araldo della vita nuova, sulla cinta muraria le ... Ma nel distico che chiude la terza strofe, è il tempo che si mostra, il tempo con la sua onda di ...

Bridgerton 2: svelata la Data di Uscita della nuova Stagione La notizia è stata diffusa tramite un simpatico video, che mostra parte del cast mentre riceve una ... La trama della nuova annata si baserà su 'Il Visconte che mi amava' , secondo romanzo della saga ...

La nuova mostra fotografica della Fondazione Pescheria di Pesaro Il Foglio La nuova mostra fotografica della Fondazione Pescheria di Pesaro Stefano Graziani attraverso le sue foto mostra le "cose che sono solo se stesse" filtrate attraverso "vuoti margini, presenze affioranti dal corso del tempo e della storia” ...

Street Levels Gallery, l’arte urbana a Firenze Street Level Gallery Street Levels Gallery, la prima galleria fiorentina interamente dedicata all’arte urbana, compie cinque anni e li festeggia, ...

... mentre il bue rumina pigro nell'andito, il gallo, araldo della vita, sulla cinta muraria le ... Ma nel distico che chiude la terza strofe, è il tempo che si, il tempo con la sua onda di ...La notizia è stata diffusa tramite un simpatico video, cheparte del cast mentre riceve una ... La trama dellaannata si baserà su 'Il Visconte che mi amava' , secondo romanzo della saga ...Stefano Graziani attraverso le sue foto mostra le "cose che sono solo se stesse" filtrate attraverso "vuoti margini, presenze affioranti dal corso del tempo e della storia” ...Street Level Gallery Street Levels Gallery, la prima galleria fiorentina interamente dedicata all’arte urbana, compie cinque anni e li festeggia, ...