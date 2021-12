La Nigeria corteggia Mourinho | «Abbiamo parlato con lui»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il presidente della Federazionena Pinnick ha rivelato di averconper il ruolo di commissario tecnico Amaju Pinnick, presidente della Federazionena, in una intervista a Thisha rivelato di aver contattato Joséper il ruolo di commissario tecnico della. LE PAROLE – «con tre grandi allenatori. Tra cui anche Mladen Krstajic che ha vinto in Israele. Stiamo facendo tutto il possibile e non dirò che nonconperché lofatto. Ci haanche il Ministro dello Sport e non c’è niente di male per noi.è arrivato alla Roma la ...