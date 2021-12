La lettera | il cadavere e la foto | giallo sulla morte di Gigi Bici

(Di domenica 26 dicembre 2021) Non si è interrotta neppure a Natale l'indagine della squadra mobile per cercare di risolvere ildell'assassinio di Luigi Criscuolo, 60enne pavese

Ovviamente Mauri quellala indica, ne sottolinea l'importanza. Solo ed è questo il punto, ... Il Francesco De Gregori mio amico mi ha raccontato che suo padre andò a identificare ildel ...Ad alimentare il mistero anche la foto deldi Criscuolo e unaanonima, indirizzata alla famiglia della vittima, che la signora Pasetti ha trovato nella buca della posta. Scritta al ...Nuovi dettagli vengono diffusi in queste ore sull’omicidio di Luigi Criscuolo, detto “Gigi bici”, trovato morto il 20 dicembre alla frazione Calignano di Cura Carpignano, nel Pavese. Il corpo, in avan ...Non si è interrotta neppure a Natale l'indagine della squadra mobile per cercare di risolvere il giallo dell'assassinio di Luigi Criscuolo, 60enne pavese ...