La dieta depurativa dei 5 giorni da seguire tra Natale e Capodanno (Di domenica 26 dicembre 2021) Vietato saltare i pasti o nutrirsi esclusivamente a base di frutta e verdura per compensare qualche stravizio di troppo che ti sei concessa nei giorni precedenti: per arrivare in forma al cenone di San Silvestro non occorrono troppe rinunce o diete drastiche, basta una dieta Mediterranea caratterizzata dal basso indice glicemico, ma anche dalla varietà e stagionalità degli alimenti. Caratteristiche fondamentali per il mantenimento dello stato di buona salute psicofisica, soprattutto dopo momenti di eccessi alimentari. Parola della dott.ssa Valentina Schirò, biologa nutrizionista, che spiega: “Siamo consapevoli che le festività natalizie sono occasioni durante le quali mangiamo e cuciniamo dei piatti prelibati, ma particolarmente ricchi in grassi, sale e zuccheri. Il tutto è spesso accompagnato da una maggiore voracità non dettata solo dalla gola, ma ... Leggi su dilei (Di domenica 26 dicembre 2021) Vietato saltare i pasti o nutrirsi esclusivamente a base di frutta e verdura per compensare qualche stravizio di troppo che ti sei concessa neiprecedenti: per arrivare in forma al cenone di San Silvestro non occorrono troppe rinunce o diete drastiche, basta unaMediterranea caratterizzata dal basso indice glicemico, ma anche dalla varietà e stagionalità degli alimenti. Caratteristiche fondamentali per il mantenimento dello stato di buona salute psicofisica, soprattutto dopo momenti di eccessi alimentari. Parola della dott.ssa Valentina Schirò, biologa nutrizionista, che spiega: “Siamo consapevoli che le festività natalizie sono occasioni durante le quali mangiamo e cuciniamo dei piatti prelibati, ma particolarmente ricchi in grassi, sale e zuccheri. Il tutto è spesso accompagnato da una maggiore voracità non dettata solo dalla gola, ma ...

Advertising

EnricoDeSomma2 : @mammanonsonoio @SignorinaLave Puoi spacciarla come dieta depurativa prima delle feste - peppesava : RT @Ragusanews: Dieta depurativa e disintossicante per il fegato - Ragusanews : Dieta depurativa e disintossicante per il fegato -