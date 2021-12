Kickboxing, morto per Covid l’ex Campione del Mondo Frederic Sinastra: era un negazionista convinto (Di domenica 26 dicembre 2021) l’ex Campione del Mondo e d’Europa di Kickboxing, Frederic Fred Sinistra, è morto a causa di gravi problemi respiratori causati dal Covid-19. negazionista convinto fino al decesso, il 41enne belga, era noto nel circuito con il soprannome di “The Undertaker” (da non confondere con Mark William Calaway, icona del Wresling WWE che porta lo stesso alias da molto tempo prima di lui). Sinatra era stato costretto al ricovero presso l’ospedale di Liegi, in Belgio, circa un mese fa, ma un dopo qualche giorno aveva firmato le dimissioni volontarie per tornare a casa, nonostante le sue gravi condizioni di salute, che poi lo hanno portato al decesso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021)dele d’Europa diFred Sinistra, èa causa di gravi problemi respiratori causati dal-19.fino al decesso, il 41enne belga, era noto nel circuito con il soprannome di “The Undertaker” (da non confondere con Mark William Calaway, icona del Wresling WWE che porta lo stesso alias da molto tempo prima di lui). Sinatra era stato costretto al ricovero presso l’ospedale di Liegi, in Belgio, circa un mese fa, ma un dopo qualche giorno aveva firmato le dimissioni volontarie per tornare a casa, nonostante le sue gravi condizioni di salute, che poi lo hanno portato al decesso. SportFace.

