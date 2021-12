Kickboxing, Frederic Sinistra è morto per Covid-19: l’ex Campione del Mondo era negazionista (Di domenica 26 dicembre 2021) Frederic Fred Sinistra è morto a causa di gravi problemi respiratori causati dal Covid-19. l’ex Campione del Mondo e d’Europa di Kickboxing è stato un negazionista convinto fino al decesso. Il 41enne belga, noto nel circuito con il soprannome di “The Undertaker” (da non confondere Mark William Calaway, icona del Wresling WWE che porta lo stesso alias), era stato costretto al ricovero presso l’ospedale di Liegi a fine novembre, ma a inizio dicembre aveva firmato le dimissioni per tornare a casa, nonostante le sue gravi condizioni di salute. Marvin Vettori sfida Jake Paul: “Scegli l’handicap, lo devo fare per la MMA”. Match contro lo youtuber? Lo stesso Sinistra, sulla sua pagina Instagram, aveva dovuto postare una foto ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021)Freda causa di gravi problemi respiratori causati dal-19.dele d’Europa diè stato unconvinto fino al decesso. Il 41enne belga, noto nel circuito con il soprannome di “The Undertaker” (da non confondere Mark William Calaway, icona del Wresling WWE che porta lo stesso alias), era stato costretto al ricovero presso l’ospedale di Liegi a fine novembre, ma a inizio dicembre aveva firmato le dimissioni per tornare a casa, nonostante le sue gravi condizioni di salute. Marvin Vettori sfida Jake Paul: “Scegli l’handicap, lo devo fare per la MMA”. Match contro lo youtuber? Lo stesso, sulla sua pagina Instagram, aveva dovuto postare una foto ...

