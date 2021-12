Kia Sportage - Una Suv ben fatta che ti rende la vita facile

Leggi su quattroruote

(Di domenica 26 dicembre 2021) Mentre percorro la A5 direzione Aosta, faccio mente locale e cerco di visualizzare la prima generazione della Kia, datata 1993: la vedo, sono passati quasi trent'anni, ma paiono almeno il doppio, come minimo. Perché se già le ultime due edizioni della Suv coreana avevano raggiunto livelli qualitativi (dinamici e costruttivi) notevoli, quest'ultima non fa altro che rimarcare la costante ascesa della produzione coreana. E per accorgersene è sufficiente un breve assaggio, come il Milano Courmayeur e ritorno che ho avuto modo di effettuare prima del lancio in concessionaria di questa quinta generazione, fissato per il 15 gennaio. Ce n'è per tutti i gusti. Sono sulla full hybrid, una delle sette varianti previste a listino (benzina, diesel, tutte mild hybrid, trazione anteriore o integrale, cambio manuale o automatico, quattro allestimenti con prezzi da 29.950 a ...