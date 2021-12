Kazumi, "mezz'ora di...": il regalo di Natale della star a luci rosse al suo uomo, roba oltre ogni decenza (Di domenica 26 dicembre 2021) Ses** con un'altra donna. È questo il regalo che la modella 24enne Kazumi ha fatto al fidanzato per Natale. Il motivo? I troppi impegni che non le permettono grande intimità con il proprio uomo. La giovane, che lavora per OnlyFans (sito che offre servizi d'intrattenimento tramite abbonamento), ha deciso di regalare al compagno del tempo con una prostituta. "Sono stata così impegnata a lavorare su OnlyFans che ho capito che il mio ragazzo aveva bisogno di un po' di se**o extra, mi sono preoccupata perché era solo. Mi supporta molto ma ho l'impressione che a volte sia timido", ha detto secondo quanto riportato dal Mirror. E ancora: "Il se**o tra noi due funziona ma volevo che esplorasse un po' al di fuori della coppia". Per Kazumi non bisogna ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Ses** con un'altra donna. È questo ilche la mo24enneha fatto al fidanzato per. Il motivo? I troppi impegni che non le permettono grande intimità con il proprio. La giovane, che lavora per OnlyFans (sito che offre servizi d'intrattenimento tramite abbonamento), ha deciso di regalare al compagno del tempo con una prostituta. "Sono stata così impegnata a lavorare su OnlyFans che ho capito che il mio ragazzo aveva bisogno di un po' di se**o extra, mi sono preoccupata perché era solo. Mi supporta molto ma ho l'impressione che a volte sia timido", ha detto secondo quanto riportato dal Mirror. E ancora: "Il se**o tra noi due funziona ma volevo che esplorasse un po' al di fuoricoppia". Pernon bisogna ...

