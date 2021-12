Katia Ricciarelli critica un noto cantante italiano | “ha quattro peli e la sua voce non mi piace”

(Di lunedì 27 dicembre 2021)esprime un duro parere su un voltodella canzone italiana. Ecco di chi si tratta Durante la cena di Santo Stefano,si lascia andare ad alcune infelici esternazioni su un. In occasione dell’evento previsto per la serata, il Grande Fratello seleziona una playlist di canzoni dal sapore anni ’80. Tra queste, un brano che ha fatto la storia della musica italiana e che, ancora oggi, è cantato da grandi e piccini, soprattutto nella capitale. Si stratta di Roma Capoccia del grande Antonello Venditti, un successo planetario e uno dei brani più conosciuti anche in terra straniera., però, non sembra entusiasta della scelta e, rivolgendosi al brano ...

Advertising

martimessi9 : RT @SDevinu: La Ricciarelli che sente cantare ANTONELLO VENDITTI e dice me nn piacciono queste voci sguaiate…anche meno???????? Katia stai par… - sonijoy81 : RT @JustJamFab: Venditti ha la voce sguaiata e ha 4 capelli, direttamente dalla boccuccia di rosa Katia Ricciarelli ?? Intanto lui riempie i… - sonijoy81 : RT @SDevinu: La Ricciarelli che sente cantare ANTONELLO VENDITTI e dice me nn piacciono queste voci sguaiate…anche meno???????? Katia stai par… - Ilsuperbo89 : Susana di #unavita è Katia Ricciarelli, o Katia Ricciarelli è Susana di #Unavita? Questo è il problema ?? #GFvip - MissBenedikta : #GFVIP Cmq il GF mi ha fatto scoprire che brutta persona è veramente Katia Ricciarelli. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

Giusy Maresca, originaria di Vico Equense, lavora con l'importante associazione "La Camerata delle Arti" di Matera sotto la guida di un mito della lirica italianae del ...La furia di. Non soltanto Manila, ancheha bacchettato Lulù Selassié, colpevole di aver fatto rumore con il phon mentre lei faceva le prove per i cori di Natale. Non toccatemi ...Katia Ricciarelli esprime un duro parere su un volto noto della canzone italiana. Ecco di chi si tratta . Durante la cena di Santo Stefano, Katia Ricciarelli si lascia andare ad a ...Katia Ricciarelli stronca Alex Belli 'un'influenza che non mi piaceva'/ Intanto è caccia al suo futuro sposo Katia Ricciarelli: 'Miriana? Dopo queste premesse, per i concorrenti del Grande Fratello Vi ...